يوم التأسيس/ أمانة جازان تنظم مسابقة "الأزياء الشعبية" احتفاء بيوم التأسيس



الشقيق 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

تنظم أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق اليوم، مسابقة "الأزياء الشعبية"، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس الذي يُصادف الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام تحت شعار "يوم بدينا"، وذلك بالكورنيش الشمالي بالشقيق.

وتهدف المسابقة التي تستهدف الأطفال حتى سن 12 سنة إلى إبراز جمال هذا الموروث التقليدي المميز لمختلف مناطق المملكة والمستوحى من ثقافتها الواسعة.

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