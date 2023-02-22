السعودية اليوم / وزير التنمية البريطاني يشيد بتنظيم المملكة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

أشاد وزير التنمية البريطاني أندرو ميتشل بتنظيم المملكة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، الذي ضم مختصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالجهود الإنسانية.

وأكد الوزير البريطاني في كلمة له خلال الجلسة أهمية العمل الاستباقي في الأزمات الإنسانية، وكيفية الصمود في مواجهة الكوارث، مشيرًا إلى أن انعدام الأمن الغذائي العالمي وخطر المجاعة أكبر مما كان عليه منذ عقود بسبب النزاعات وجائحة

وأوضح ميتشل أن العمل الإنساني يمثل أولوية رئيسة بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث إنها ملتزمة بإعطاء الأولوية للمساعدة الفعالة لمن هم في أمس الحاجة إليها، بالإضافة إلى حماية المدنيين، وخاصة النساء والفتيات، مشددًا على أهمية العمل مع النظام الدولي والشركاء لتنظيم العمل الاستباقي قبل النزاعات والصدمات المناخية والمجاعات.

وأعرب الوزير عن أمله في ختام حديثه أن يسفر المؤتمر عن التزام مشترك باتخاذ الإجراءات التي تدعم الجهود الإنسانية، مؤكدًا أن بناء إجراءات استباقية أمر بالغ الأهمية لدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم في هذه الأوقات الصعبة.

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الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسأشاد وزير التنمية البريطاني أندرو ميتشل بتنظيم المملكة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، الذي ضم مختصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالجهود الإنسانية.وأكد الوزير البريطاني في كلمة له خلال الجلسة أهمية العمل الاستباقي في الأزمات الإنسانية، وكيفية الصمود في مواجهة الكوارث، مشيرًا إلى أن انعدام الأمن الغذائي العالمي وخطر المجاعة أكبر مما كان عليه منذ عقود بسبب النزاعات وجائحة كورونا وتغير المناخ.وأوضح ميتشل أن العمل الإنساني يمثل أولوية رئيسة بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث إنها ملتزمة بإعطاء الأولوية للمساعدة الفعالة لمن هم في أمس الحاجة إليها، بالإضافة إلى حماية المدنيين، وخاصة النساء والفتيات، مشددًا على أهمية العمل مع النظام الدولي والشركاء لتنظيم العمل الاستباقي قبل النزاعات والصدمات المناخية والمجاعات.وأعرب الوزير عن أمله في ختام حديثه أن يسفر المؤتمر عن التزام مشترك باتخاذ الإجراءات التي تدعم الجهود الإنسانية، مؤكدًا أن بناء إجراءات استباقية أمر بالغ الأهمية لدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم في هذه الأوقات الصعبة.// انتهى //00:12ت م0002

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