يوم التأسيس / محافظة البكيرية تستعد للاحتفاء بيوم التأسيس



البكيرية 1 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

أنهت محافظة البكيرية استعداداتها للاحتفال بيوم التأسيس الذي يُصادف الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، وذلك في المنطقة التاريخية بالمحافظة.

وتشمل الفعاليات رفع راية التأسيس، وعروض تراثية, ولوحة تعبيرية، والعرضة

// انتهى //

23:38ت م

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البكيرية 1 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأنهت محافظة البكيرية استعداداتها للاحتفال بيوم التأسيس الذي يُصادف الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، وذلك في المنطقة التاريخية بالمحافظة.وتشمل الفعاليات رفع راية التأسيس، وعروض تراثية, ولوحة تعبيرية، والعرضة السعودية ، إلى جانب توزيع أكثر من 1000 هدية.// انتهى //23:38ت م0261

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