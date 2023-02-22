شكرا لقرائتكم القبض على قائدي مركبات وضعوا ملصقات تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكنت الجهات الأمنية في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية، من القبض على قائدي مركبات؛ لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية.

وفي التفاصيل، قال الأمن العام في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: إن الجهات الأمنية في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية، قبضت على عدد من قائدي المركبات لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية، وتزعزع اللحمة الوطنية.

قد يهمّك أيضاً

تم إحالتهم إلى النيابة العامة

وأشار الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.