السعودية اليوم / الأمين العام المساعد للشؤون الانسانية والاجتماعية والثقافية يلتقي المدير الاقليمي لمنظمة الهجرة الدولية



الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

التقى الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية السفير طارق علي بخيت اليوم، بالمدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية عثمان البلبيسي، وذلك على هامش منتدي الرياض الإنساني الدولي الثالث.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الهجرة الدولية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2003 ، والتي ينوي الطرفان تجديدها قريبا.

ونوه السفير طارق بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة ومنظمة الهجرة الدولية لتوقيع خطة عمل بين الإدارة الإنسانية للمنظمة والمكتب الإقليمي لمنظمة الهجرة بهدف تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين، بما يخدم الأهداف المشتركة للمنظمتين.

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23:37ت م

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