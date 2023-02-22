السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الإمارات يزور الجناح السعودي في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"



أبوظبي 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل اليوم جناح المملكة في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري "نافدكس2023".

وقال السفير الدخيل في تصريح لوكالة الأنباء

وأشار إلى ما اشتمل عليه الجناح السعودي من عرض للصناعات العسكرية والأمنية، والتقنيات المستخدمة والمتطورة التي تدعم هذه الصناعات، وبخاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، منوهاً بالحضور المشرف لأبناء وبنات الوطن في الجناح السعودي، الذي يدعو للفخر ويؤكد أنّ المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وضمنها الارتقاء بالصناعات العسكرية في السعودية، وأن الإنسان السعودي، يسهم بكل جد وإخلاص في مسيرة تنمية وطنه.

// انتهى //

23:36ت م

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أبوظبي 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل اليوم جناح المملكة في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري "نافدكس2023".وقال السفير الدخيل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : تأتي مشاركة المملكة في هذه النسخة من آيدكس، تأكيداً للتطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، والذي يحظى بعناية كريمة واهتمام مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ ، حيث إن هذا القطاع الواعد حقق نحو 95 مليار ريال من الناتج المحلي للمملكة، وهو أحد أذرع تنويع الاقتصاد السعودي، خلافاً للأهداف الوطنية التي بدأت الصناعات العسكرية في تحقيقها، بغية الوصول لتطوير قدرات الصناعات العسكرية السعودية، وتعزيز استقلاليتها والسعي إلى توطينها. وهذه المرة الثانية التي تجمع فيها المشاركة السعودية في آيدكس كل العارضين السعوديين في جناح واحد، تشرف عليه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتشارك فيه وزارتا الداخلية والاستثمار، ومعرض الدفاع العام، وشركات سعودية حكومية وخاصة، مما كان محط اهتمام المشاركين والزائرين لهذا المعرض، وأظهر للمختصين النمو اللافت لقطاع الصناعات العسكرية السعودية، ومستقبله الواعد، وإسهامه في تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، ونمو الناتج المحلي، وسعيه لتوطين هذا المجال.وأشار إلى ما اشتمل عليه الجناح السعودي من عرض للصناعات العسكرية والأمنية، والتقنيات المستخدمة والمتطورة التي تدعم هذه الصناعات، وبخاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، منوهاً بالحضور المشرف لأبناء وبنات الوطن في الجناح السعودي، الذي يدعو للفخر ويؤكد أنّ المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وضمنها الارتقاء بالصناعات العسكرية في السعودية، وأن الإنسان السعودي، يسهم بكل جد وإخلاص في مسيرة تنمية وطنه.// انتهى //23:36ت م0259

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