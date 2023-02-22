السعودية اليوم / "بيئة تبوك" و "مدن" تزرع ألف شتلة بالمدينة الصناعية



تبوك 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بإدارة البيئة اليوم، بالتعاون مع الهيئة

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن المبادرة التي أطلقها الفرع ضمن سلسلة من المبادرات تهدف إلى تعزيز المفهوم البيئي ورفع حس المسؤولية بين أفراد المجتمع المحلي تجاه البيئة، مضيفًا أن الزراعة تمت على مسافة 6 كيلو متر طولي وباستخدام صناديق الري الحديثة والمعدة لهذا الغرض وتضمن إمداد الأشجار بكمية المياه المناسبة, وذلك ضمن حملة لنجعلها خضراء .

وأشار المهندس "الرويلي" أن الزراعة تعزز تنمية البيئة، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي والحد من آثار ومخاطر التصحر، والعمل بالتعاون مع كل الجهات المعنية على استعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وذلك للإسهام في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030", مقدماً شكره للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" على التعاون الكامل والإسهام في رفع الغطاء النباتي.

// انتهى //

23:23ت م

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تبوك 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بإدارة البيئة اليوم، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" زراعة أكثر من ألف شتلة من النباتات المختلفة، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات، والتي استمرت ثلاثة أيام في المدينة الصناعية بتبوك.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن المبادرة التي أطلقها الفرع ضمن سلسلة من المبادرات تهدف إلى تعزيز المفهوم البيئي ورفع حس المسؤولية بين أفراد المجتمع المحلي تجاه البيئة، مضيفًا أن الزراعة تمت على مسافة 6 كيلو متر طولي وباستخدام صناديق الري الحديثة والمعدة لهذا الغرض وتضمن إمداد الأشجار بكمية المياه المناسبة, وذلك ضمن حملة لنجعلها خضراء .وأشار المهندس "الرويلي" أن الزراعة تعزز تنمية البيئة، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي والحد من آثار ومخاطر التصحر، والعمل بالتعاون مع كل الجهات المعنية على استعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وذلك للإسهام في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030", مقدماً شكره للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" على التعاون الكامل والإسهام في رفع الغطاء النباتي.// انتهى //23:23ت م0256

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