شكرا لقرائتكم السفير آل جابر: منحة المليار دولار تدعم الشعب اليمني بلا تمييز أو إقصاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد آل جابر، السفير السعودي باليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن منحة المليار دولار التي تم إيداعها من المملكة تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لدعم مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني الشقيق في كل اليمن بلا تمييز ولا إقصاء.

مليار دولار وديعة

جاء ذلك خلال تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، بعد إعلان إيداع وديعة بمليار دولار للبنك المركزي اليمني، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

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استعادة أمن واستقرار اليمن

يأتي هذا الدعم امتدادًا لحرص حكومة المملكة، ودعمها المتواصل في مساندة الأشقاء بالجمهورية اليمنية تنمويًّا واقتصاديًّا، كما يأتي هذا الدعم تأكيدًا من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومةً وشعبًا، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن الشقيق.

ومن المأمول- بمشيئة الله- أن تُسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي كجهة فنية، ويهدف البرنامج لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولًا وتلامس احتياجاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.