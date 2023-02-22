شكرا لقرائتكم عقوبات على العائلات حال تزويج القاصرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت منيرة السبيعي، المحاضرة بكلية الحقوق بجامعة الملك سعود، أن العائلة التي تزوج ابنتها دون سن 18 ستواجه عقوبات نظام حماية الطفل.

ظاهرة زواج القاصرات

وقالت السبيعي خلال مداخلة لقناة الإخبارية: إن زواج القاصرات لا يعد ظاهرة في المجتمع السعودي لكن حال حدوثه توقع العقوبات على مرتكب ذلك.

يذكر أن المحاكم ومأذوني عقود النكاح في المملكة يلتزمون بعدم إجراء تلك العقود لمن هم دون سن الثامنة عشر عامًا، بموجب تعميم صادر عن وزارة العدل.