شكرا لقرائتكم 90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق حلمهم بالإنجاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الدكتور صالح بن صالح، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، أن العلاجات سواء الدوائية أو العقاقير ساعدت 90% من الرجال المصابين بالعقم على الإنجاب.

10 % من الحالات مستعصية

وأردف استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، بمداخلة لبرنامج الراصد، المذاع على قناة الإخبارية، يظل 10% من الحالات مستعصية حتى الآن، وكثيرًا ما تتعرض المرأة للظلم بهذا الشأن.

واسترسل الدكتور صالح بن صالح قائلًا: لا زالت التقنيات الحديثة قائمة بالأبحاث لتمكن الـ 10% من المصابين بالعقم على الإنجاب، مشيرًا إلى أهمية مبادرة كلا الزوجين بالعرض على طبيب مختص حال تأخر الإنجاب لمدة عام.

واختتم استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم بقوله: 40% من الأسباب تعود للرجل و40% تعود للنساء وهناك 20% منها مشتركة وبالتالي لا يتم التركيز على المرأة فقط وتحميلها المسؤولية.