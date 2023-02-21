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90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق حلمهم بالإنجاب

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الرياض - محمد الوسيري - كشف الدكتور صالح بن صالح، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، أن العلاجات سواء الدوائية أو العقاقير ساعدت 90% من الرجال المصابين بالعقم على الإنجاب.

10 % من الحالات مستعصية

وأردف استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، بمداخلة لبرنامج الراصد، المذاع على قناة الإخبارية، يظل 10% من الحالات مستعصية حتى الآن، وكثيرًا ما تتعرض المرأة للظلم بهذا الشأن.

واسترسل الدكتور صالح بن صالح قائلًا: لا زالت التقنيات الحديثة قائمة بالأبحاث لتمكن الـ 10% من المصابين بالعقم على الإنجاب، مشيرًا إلى أهمية مبادرة كلا الزوجين بالعرض على طبيب مختص حال تأخر الإنجاب لمدة عام.

واختتم استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم بقوله: 40% من الأسباب تعود للرجل و40% تعود للنساء وهناك 20% منها مشتركة وبالتالي لا يتم التركيز على المرأة فقط وتحميلها المسؤولية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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