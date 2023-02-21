شكرا لقرائتكم اختناق شاب بسبب سحاب مفرش ولقطات توثق الواقعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعرض شاب للاختناق بعد قيامه بإغلاق سحاب المفرش بالكامل، فيما تدخل أحد أصدقائه لإنقاذه.

وبين مقطع فيديو متداول، الشاب، داخل مفرش وقد أغلق السحاب بالكامل، وسرعان ما تعرض للاختناق، وبدأ يتحرك دون أن يتمكن من فتح السحاب.

قد يهمّك أيضاً

ردة فعل الأصدقاء

وأوضح الفيديو تدخل أحد أصدقاء الشاب الذي سارع بفتح السحاب، ونهض باقي الأصدقاء للاطمئنان عليه، واستطاع الشاب أن يتنفس، واختفت أعراض الاختناق.

ولم يتسنَّ لـ”متابعات الخليج 365” التأكد من صحة الفيديو.