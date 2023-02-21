شكرا لقرائتكم إطلالة مميزة لـ التيك توكر أوجان في يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ظهرت التيك توكر المعروفة أوجان بإطلالة مميزة تناسب احتفالات يوم التأسيس السعودي، حيث ارتدت زيًّا تراثيًّا وهي تجمع حليب الإبل.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته أوجان عبر حسابها الرسمي، وهي تردد أغنية تراثية.

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إجازة يوم التأسيس

يذكر أنه صدر الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يكون يوم 22 فبراير يومًا للتأسيس، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ/ 1727م.