5 عناصر من تراث الوطن تشكل شعار يوم التأسيس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتناغم 5 عناصر جوهرية في شعار يوم التأسيس، هي: العلم السعودي، النخلة، الصقر، الخيل العربية، والسوق، لتعكس في مضمونها تراثا وطنيا حيا وأنماطا مستمرة، رسمت بنمط الخط التاريخي الذي دونت به إحدى المخطوطات التاريخية التي تؤرخ أحداث الدولة السعودية الأولى.

ويرمز (العلم السعودي) للوحدة والانتماء والوطنية، والعلم الحالي امتداد لعلم الدولة السعودية الأولى منذ رفع قبل ثلاثة قرون في عهـد المؤسـس الإمام محمـد بـن سـعود - رحمه الله -، ولونه أخضر تتوسطه كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وجـزؤه القريـب مـن الحامـل أبيـض، واسـتمر حتـى الدولـة السـعودية الثانية وبداية الدولة السعودية الثالثة.

أما (النخلة) فاقترنت بدلالة مكانية لشبه الجزيرة العربية، وأضحت جزءا رئيسا من الهوية والثقافة والتراث السعودي، بعمق جذورها الضاربة في أرض الدولة السعودية، واكتسبت مكانة من عائد خيرات ثمارها غذائيا واقتصاديا، علاوة على منافعها المتعددة.

وتمثل (الخيل العربية) أصالة وإرثا ارتبط بتاريخ الجزيرة العربية وعلى أرضها، كما أثبتت الاكتشافات الأثرية الحديثـة في المملكـة العربيـة السـعودية.

أن الخيول استؤنسـت للمـرة الأولى فـي تاريـخ العالـم قبل 9 آلاف عـام، في حين أن المؤرخين والشعراء خلدوا أسماءها وسلالاتها وفرسانها وأوصافها وأفعالها، ولم تنفك عن الذكر منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى حتى وقتنا الحاضر.

وتشير رمزية (الصقر) في تفاصيل الشعار إلى رياضــة الصيــد بالصقــور والهواية الأشهر فــي مجتمــع الجزيــرة العربيــة، وهــي أحد أصنــاف علــم «البيزرة» المعــروف فــي تراثنــا العربي، وعرف لدى العرب أنواع من الصقـور أكثرها شعبية «الحر والشـاهين والوكري».

وإبان فترة الدولة السعودية الأولى، كانت الصقور من الهدايا التي تهدى بين الأمراء وشيوخ القبائل والأعيان واشتهرت بعض القبائل بالصيد بالصقور.

ويبرز (السوق) كونه المورد الأساسي لأهل البلدة إلى جانب الزراعة والفلاحة، وكانت أسـواق الدولـة السـعودية الأولـى علـى شـكل دكاكيـن تصطـف فـي الشـوارع الواسـعة بجـوار القصـر والمسـجد، حيـث تتسـع للمتسـوقين وبضائعهـم.

شعار يوم التأسيس:

