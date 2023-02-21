شكرا لقرائتكم خبر مجموعة stc تطلق عروض يوم التأسيس 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مجموعة stc، الممكن الرقمي الرائد في المنطقة، العروض الخاصة بيوم التأسيس لعام 2023 ولمدة أربعة أيام.

وتقدم المجموعة من خلال هذه العروض باقات بيتي 5G eSIM بخصومات متنوعة واشتراكات مجانية في منصتي tv stc وشاهد، بالإضافة إلى خصومات على الأجهزة تصل إلى 41%، فضلا عن العروض الخاصة بالشحن مسبق الدفع عبر سوا تشمل تخفيض 10% على باقات الشحن، علاوة على ذلك يمكن لمستخدمي منصة stc play التنافس على بطولة بجوائز نقدية لأفضل ثلاثة لاعبين.

أما برنامج الولاء «قطاف» فيقدم عرضا على كسب النقاط بشكل مضاعف مع عدد من المتاجر إضافة إلى الخصومات والعروض مع متاجر أخرى كما يوفر إمكانية استبدال النقاط في برامج الولاء لدى عدد من البنوك إلى نقاط قطاف بزيادة 20%.

وتأتي هذه العروض والخصومات من المجموعة stc تعبيرا عن دورها الريادي كممكن رقمي في المنطقة، ومن منطلق مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن، ولفتح المجال لمزيد من الاستمتاع بالخدمات المقدمة في مختلف مناطق المملكة احتفالا بهذه المناسبة الغالية على قلوب المواطنين.