شكرا لقرائتكم خبر رجال أعمال بالطائف: يوم التأسيس يشكل عمقا تاريخيا للوطن والمواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد عدد من رجال الأعمال بالطائف أن ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية تعد تاريخا مجيدا وحقبة مهمة في الذاكرة الوطنية السعودية، وأن المواطن يعيش الآن نهضة تنموية شاملة في المجالات كافة، وهي ثمرة لكفاح استمر نحو 3 قرون، كتب فيها ملوك الدولة تاريخا عظيما حافلا بالإنجازات التي تتوارثها الأجيال .

في البداية، قال رجل الأعمال صاحب مصنع الطائف الوطني لمنتجات الألبان تيسير بن خليل الضابط، إن يوم التأسيس يمثل ذكرى فخر واعتزاز واستذكار لتاريخ عريق وحضارة متجذرة وثقافة راسخة، ومناسبة وطنية كبيرة توضح مدى رسوخ وثبات الدولة السعودية منذ تأسيسها.

كما يعد حدثا تاريخيا ولا بد من تعريف النشء بهذا الإرث العريق، والتحديات والصعاب التي مرت بها المملكة إلى أن وصلت إلى مصاف الدول المتقدمة في كل الأصعدة، وإبراز الجذور التاريخية الراسخة لهذه الدولة المباركة.

وأضاف: يجسد الاحتفاء بيوم التأسيس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على إبراز الهوية الوطنية لأبناء المملكة، بربطهم معرفيا بتاريخ الأجداد لدفعهم لصناعة الأمجاد خلال رؤية وطنية شاملة، وتعريفهم بالعمق التاريخي منذ تأسيس هذه الدولة المباركة على يد الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ مؤسس الدولة السعودية الأولى، حيث كان الانطلاق من الدرعية العاصمة الأولى للدولة، فأرسى دعائم الأمن وحقق الوحدة بعد الفرقة، وأسس دولة قامت على كتاب الله وسنة رسوله، ليستمر العطاء جيلا بعد جيل لنهضة هذا الوطن العظيم.

فخر واعتزاز

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سعيد محمد بافيل، عبداللطيف سعيد بافيل، أن يوم التأسيس يمثل ذكرى اعتزاز وفخر بجذور هذه الدولة المباركة وتاريخها العريق، وعمقها السياسي والثقافي والحضاري منذ أكثر من 3 قرون، واستذكارا لتلك العلاقة الوثيقة والممتدة بين المواطنين وقادتها، منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، حتى يومنا هذا عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يشهد فيه الوطن والمواطن نهضة تنموية شاملة في المجالات كافة، ويجسد يوم التأسيس الهوية الوطنية لأبناء المملكة، ويكسب الأجيال القادمة معرفة كافة التفاصيل عن شخصية المؤسس وحنكته في بناء هذا الوطن العظيم، وإيضاح الدور الذي قامت به الشخصية التي وضعت اللبنة الأولى لعمقنا التاريخي والحضاري لهذا الكيان الشامخ، ولا بد أن يستذكر تفاصيله أبناء المملكة، والذي يعكس البعد التاريخي العريق، حيث شهدت المملكة تحولات عظيمة لبناء وطننا شامخ، يعتز بتاريخه ويفخر برجاله وثوابته التي قامت على الكتاب والسنة.

حدث تاريخي

في المقابل، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة ليلاس العالمية للاستثمار والتطوير العقاري خالد بن نائف الجعيد، أن ذكرى يوم التأسيس لبلادنا يمثل حدثا تاريخيا مهما، خاصة أنه يعيد إلينا أمجاد تأسيس هذا الكيان العظيم الذي يعود لثلاثة قرون، عم فيها الرخاء والازدهار جميع جوانب الحياة، وقام الإمام محمد بن سعود على توحيد مناطق الدولة السعودية الأولى، حتى أصبحت تشمل معظم أجزاء الجزيرة العربية وعاصمتها الدرعية.

وقال: ونحن إذ نستذكر هذا التاريخ والمراحل التاريخية التي مرت بها بلادنا، على مدى ثلاثة قرون وحتى عصرنا الحالي، نترحم على مؤسسي هذا الكيان الكبير، وكل من أسهم في ذلك، نحمد الله تعالى على ما نعيشه حاليا من أمن وأمان في هذا العهد الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حيث تستمر المسيرة في تنمية الوطن في كل الاتجاهات الحديثة.