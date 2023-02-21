شكرا لقرائتكم خبر الرئيس التنفيذي لمجموعة stc: قيم التلاحم والتضحية تترجم النهضة التنموية الشاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأكد أن الاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - يأتي تأكيدا على العمق التاريخي للمملكة وأصالة وتنوع موروثها الثقافي والحضاري وهو تتويج للجهود العظيمة التي بذلت منذ ذلك الزمن وحتى وقتنا الحاضر.

وأضاف «إن قيم التلاحم والتضحية في مسيرة بلادنا ترجمتها النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها أرض المملكة في كافة المجالات، والقفزات الهائلة التي أحدثتها رؤية السعودية 2030 والتي جاءت لتعظم الاستفادة من مكامن قوة المملكة، وميزها التنافسية في كافة القطاعات وعلى جميع الأصعدة، حتى باتت اليوم ولله الحمد مثالا للتقدم والازدهار والرخاء. ففي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وضمن مسيرة التحول الرقمي للسوق التقني السعودي الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، حققت المملكة تقدما مهما في المؤشرات الدولية، حيث حلت المملكة في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، فيما أصبحت مدينة الرياض ثالث أذكى مدينة بين عواصم دول مجموعة العشرين والثلاثين على مستوى العالم وفق مؤشر IMD للمدن الذكية. كما حققت المملكة المركز الثالث عالميا في المهارات الرقمية حسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، هذا ويستمر العمل وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 على رفع مستوى تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة منها في تعزيز الإنتاجية والكفاءة لتسهم في خلق اقتصاد رقمي متطور ومستدام».

واختتم قائلا «نحن فخورون بالإنجازات التي أسهمت بها مجموعة stc لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة، مما يتوج المسيرة المستمرة لتطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل دعم القيادة الحكيمة، وسنواصل في stc التزامنا بأن نكون رافدا حيويا للاقتصاد الوطني، وممكنا رئيسا للتحول الرقمي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، متطلعين إلى مستقبل مشرق لقطاع الاتصالات والتقنية».