شكرا لقرائتكم خبر رئيس مجلس إدارة مجموعة stc: يوم التأسيس.. تاريخ عريق ومستقبل طموح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع رئيس مجلس إدارة مجموعة stc الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأوضح أن الاحتفاء بيوم التأسيس يأتي تأكيدا على أهمية التاريخ في تعزيز روح الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي ‏وربط الجيل المعاصر بتاريخ وطنه ودولته‏ ‏المباركة، والحفاظ على الهوية الوطنية والاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيسها قبل 3 قرون، فهي مهبط الوحي وأرض الحضارات، والتي جعلت خدمة الحرمين الشريفين في أولى اهتماماتها منذ التأسيس وحتى العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، حيث عهد النهضة التنموية الشاملة ورحلة الإنجازات في ظل الرؤية الطموحة التي رسمت ملامح المستقبل المشرق للمملكة.

وأكد أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، تخليد لتاريخ المملكة العريق، واعتزاز بحاضرها المزدهر والمليء بالنجاحات والإنجازات المتمثلة في المشاريع العملاقة والقفزات الهائلة التي تحققت في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة منذ إطلاق رؤيتها العظيمة - رؤية السعودية 2030 - وحتى اليوم، كما أن ما تنعم به المملكة من رخاء واستقرار هو حصاد لـ3 قرون من العمل والتلاحم والتضحيات التي بذلت في سبيل نماء هذا الوطن العظيم والحفاظ على مكتسباته.

وقدم رئيس مجلس إدارة مجموعة stc الشكر للقيادة الحكيمة، لما يشهده قطاع الاتصالات والتقنية من دعم وتمكين انعكس على تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية والابتكار وأكبر اقتصاد رقمي في المنطقة، وصولا إلى تسجيل مراكز متقدمة عالميا.