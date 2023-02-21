300 عام من التاريخ والحضارة والثقافة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكلت المملكة تاريخا زاهرا وعميقا ممتدا إلى أكثر من 3 قرون، ومن هذا التاريخ العريق صدر الأمر الملكي بأن يكون 22 فبراير من كل عام ذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس). الدولة السعودية الأولى





تأسست الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ / 1727م وعاصمتها الدرعية استمرت حتى عام 1233هـ / 1818م.

الدولة السعودية الثانية



تأسست الدولة السعودية الثانية على يدي الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود من 1240 - 1309 هـ.

المملكة العربية السعودية



تأسست المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1319هـ / 1902م.



في الـ17 من جمادى الأولى عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر 1932م أعلن الملك عبدالعزيز توحيد المملكة العربية السعودية بعد أحداث تاريخية استمرت 30 عاما..



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