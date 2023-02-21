القيادة تتلقى التهاني بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقيات تهاني من قادة وزعماء العالم بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، أشادوا فيها بما وصلت إليه المملكة من تطور وازدهار وإنجازات حضرية وتنموية على كافة الأصعدة.

دولة الكويت

هنأ أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خادم الحرمين، وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، وأشاد في برقية بما حققته المملكة من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف الميادين والمجالات وبصورة عززت من مكانتها المرموقة لدى المجتمع الدولي.

وأعرب عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية التي تجمع الأسرتين الكريمتين وديمومتها على تعاقب الأزمان وعن الثناء على الأواصر الوثقى التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، سائلا المولى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة، وأن يحقق لها وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

كما هنأ ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى يوم التأسيس ، وأشاد، بالمسيرة الحافلة بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة، مبتهلا إلى الله جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة كل التقدم والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

مملكة البحرين

هنأ ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خادم الحرمين وولي العهد، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، وأعرب عن تمنياته له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بما شهدته المملكة على مدى عقود من الزمان من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف المجالات وعززت مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

ونوه بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو مستمر على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكدا حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنفع عليهما.

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. وأعرب عن تمنياته لخادم الحرمين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بهذه المناسبة بما شهدته المملكة على مدى عقود من الزمان من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف المجالات وعززت مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، منوها بعمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده مسارات التعاون والتنسيق المشترك من تطور ونمو مستمر على الأصعدة والمستويات كافة.

وأكد حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يعود بالخير والنفع على الجميع. كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين في برقية مماثلة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

المملكة الأردنية

هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى «يوم التأسيس»، معربا باسمه واسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى العلي القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وعلى شعب المملكة بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة

كوستاريكا

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية، من رئيس جمهورية كوستاريكا رودريغو تشافيز ، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله أمس، وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا السيد أرنولدو أندريه، في ديوان الوزارة بالرياض. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.