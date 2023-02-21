شكرا لقرائتكم خبر 14 موقعا تاريخيا تثري تجربة زوار المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت الجهات المعنية بمنطقة المدينة المنورة أخيرا، في أعمال تأهيل 6 مواقع تاريخية ضمن مشروع مبادرة المسار التاريخي، منها «سقيفة بني ساعدة، موقع الخندق، مسجد القبلتين»، وذلك بعد الانتهاء من تأهيل 8 مواقع سابقة، للوصول إلى 14 موقعا مؤهلا من إجمالي 100موقع مستهدف، ضمن مشاريع تأهيل مواقع التاريخ الإسلامي بمنطقة المدينة المنورة، والذي من المقرر الانتهاء من جميع المواقع المستهدفة في 2025.

في المقابل، تميزت أعمال هذه المشاريع التطويرية بجودة الترميم، وأنسنة المنطقة والمسطحات الخضراء، ليسهم تأهيلها في إثراء تجربة زوار مدينة المصطفى، ويعزز جودة حياة السكان والزوار، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويترجم عناية حكومة المملكة في حفظ الإرث الإسلامي، خلال برامج التطوير والتأهيل المرتكزة على أعلى المعايير الفنية، لتكون تلك المواقع مهيأة وجاهزة لتقديم تجربة ثقافية، ترسم واقعا من ملامح الثقافة السعودية المضيافة الأصيلة.

المواقع الجاري تأهيلها







سقيفة بني ساعدة



موقع الخندق



مسجد القبلتين



بئر الفقير



بئر عثمان بن عفان



ميدان سيد الشهداء



يضم مشروع المسار التاريخي تطوير:





25...............مسجدا



5......مناطق تاريخية



3....................أودية



5......................قلاع



5.......................آبار



3.....................جبال



1...................متحف



1....................مزرعة



تم الانتهاء فعليا من 8 مواقع تاريخية، هي





تطوير مسجد الغمامة



مسجد أبي بكر الصديق



مسجد عمر بن الخطاب



مسجد السقيا



مسجد بني أنيف



مسجد الراية



بئر غرس



قصر عروة



بن الزبير



أكبر منطقة في مشروع المسار التاريخي هي منطقة بدر التاريخية