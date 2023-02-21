شكرا لقرائتكم خبر مبادرات لرفع الكفاءة وتحسين الجودة في التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقع المذكرة من جانب «اكسبرو» نائب الرئيس التنفيذي للتمكين الدكتور عبدالله العبدالكريم، ومن جانب «هيئة تقويم التعليم» نائب رئيس الهيئة للاستراتيجية والتطوير الدكتور وليد الصالح، وذلك بمقر الهيئة.
وتشمل المذكرة عددا من المجالات، وهي: تنفيذ مبادرات لرفع الكفاءة وتحسين الجودة في التعليم العام والعالي والتدريب وفق اختصاصات كل طرف، إضافة إلى التعاون المشترك في تقارير ودراسات الجودة والاعتماد والتقييم والقياس الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وكذلك التعاون لتقديم الرأي الفني والمشورة بين الجهتين وفق اختصاصات كل جهة، والتعاون في أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها.
كما تأتي أهمية هذه المذكرة من تضافر الجهود لتطوير ومواءمة التوجه الاستراتيجي لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين الجودة والمخرجات، وتعظيم العائد من الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، والعمل على مبادرات مشتركة لتحقيق ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرات لرفع الكفاءة وتحسين الجودة في التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.