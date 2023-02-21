شكرا لقرائتكم خبر مبادرات لرفع الكفاءة وتحسين الجودة في التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف رفع الكفاءة وتحسين الجودة في التعليم، وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية «اكسبرو»، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان.

وقع المذكرة من جانب «اكسبرو» نائب الرئيس التنفيذي للتمكين الدكتور عبدالله العبدالكريم، ومن جانب «هيئة تقويم التعليم» نائب رئيس الهيئة للاستراتيجية والتطوير الدكتور وليد الصالح، وذلك بمقر الهيئة.

وتشمل المذكرة عددا من المجالات، وهي: تنفيذ مبادرات لرفع الكفاءة وتحسين الجودة في التعليم العام والعالي والتدريب وفق اختصاصات كل طرف، إضافة إلى التعاون المشترك في تقارير ودراسات الجودة والاعتماد والتقييم والقياس الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وكذلك التعاون لتقديم الرأي الفني والمشورة بين الجهتين وفق اختصاصات كل جهة، والتعاون في أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها.

كما تأتي أهمية هذه المذكرة من تضافر الجهود لتطوير ومواءمة التوجه الاستراتيجي لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين الجودة والمخرجات، وتعظيم العائد من الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، والعمل على مبادرات مشتركة لتحقيق ذلك.