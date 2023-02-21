الشورى يطالب بدعم استثماري لمشاريع المستشفيات الجامعية

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وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من المداخلات، حيث طالبت العضو الدكتورة عالية الدهلوي صندوق التعليم العالي الجامعي بإيجاد الطرق الاستثمارية المناسبة لدعم مشاريع المستشفيات الجامعية، في حين أكد عضو المجلس الأستاذ عبدالله آل طاوي أهمية أن يفعل الصندوق الدور الإعلامي وتوضيح الأدوار والمهام والجهود التي يقوم بها.
بدورها طالبت الدكتورة زينب أبو طالب بدراسة تحويل الصندوق إلى بنك متخصص في خدمة احتياجات طلاب التعليم العالي، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وخلال مداخلة له طالب العضو زاهر الشهري الصندوق بإيجاد الحلول الممكنة لاستكمال مشاريعه المتعثرة.
و أكد العضو الدكتور غازي بن زقر أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق لتطوير التعليم العالي في المملكة، والأدوار التي يقوم بها في تنويع مصادر التمويل وتنميتها، مع أهمية استكمال استراتيجيته الشاملة تحقيقا لهذه الأهداف بشكل أمثل. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
موافقات:
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الطاقة.
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة تايلاند للتعاون في مجال الطاقة.
- مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والخزانة الملكية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.
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