الشورى يطالب بدعم استثماري لمشاريع المستشفيات الجامعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب أعضاء بمجلس الشورى أمس صندوق التعليم العالي الجامعي بإيجاد الطرق الاستثمارية المناسبة لدعم مشاريع المستشفيات الجامعية، خلال مناقشة تقرير مقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من المداخلات، حيث طالبت العضو الدكتورة عالية الدهلوي صندوق التعليم العالي الجامعي بإيجاد الطرق الاستثمارية المناسبة لدعم مشاريع المستشفيات الجامعية، في حين أكد عضو المجلس الأستاذ عبدالله آل طاوي أهمية أن يفعل الصندوق الدور الإعلامي وتوضيح الأدوار والمهام والجهود التي يقوم بها.

بدورها طالبت الدكتورة زينب أبو طالب بدراسة تحويل الصندوق إلى بنك متخصص في خدمة احتياجات طلاب التعليم العالي، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وخلال مداخلة له طالب العضو زاهر الشهري الصندوق بإيجاد الحلول الممكنة لاستكمال مشاريعه المتعثرة.

و أكد العضو الدكتور غازي بن زقر أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق لتطوير التعليم العالي في المملكة، والأدوار التي يقوم بها في تنويع مصادر التمويل وتنميتها، مع أهمية استكمال استراتيجيته الشاملة تحقيقا لهذه الأهداف بشكل أمثل. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

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