معسكر طويق يمكن الخريجين للعمل بالأمن السيبراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتأهيل وتمكين الطلاب حديثي التخرج لسوق العمل في مجالات الأمن السيبراني، أطلقت أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، معسكر طويق السيبراني لـ2023، والذي يستمر 5 أشهر، وسيمنح المتدربون الشهادات المعتمدة من كبرى الشركات العالمية، انتهاءً بالتوظيف الفوري للمتميزين بعد إتمام المعسكر.

ويتكون المعسكر من مسارين أساسيين: هما المسار الدفاعي، والمسار الهجومي، ويتمثلان في التعرف على إدارة خوادم لينكس والشبكات، وتقييم الثغرات واختبار الاختراق، والاستجابة للحوادث والتحقيق الجنائي الرقمي؛ للارتقاء بمهارات المتدربين التقنية حسب المعايير العالمية؛ مما يتيح لهم الحصول على الفرص المهنية، والقدرة على العمل في أحد مجالات الأمن السيبراني. ويمتاز المعسكر بإرشاد مهني من عدد من المختصين والخبراء، وقد أتاحت التسجيل عبر الرابط: https://tuwaiq.edu.sa/bootcamp/4610a9ce-3fc6-41e6-bbc5-3c0837609323/view.

يذكر، أن أكاديمية طويق يستفيد منها أكثر من 3 آلاف مستفيد شهريا، خلال المعسكرات والبرامج التي تقيمها بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مختلف المجالات الرقمية والأمن السيبراني، والتقنيات الناشئة والبرمجة والدرونز، كما تقدم الأكاديمية كثيرا من الشهادات الاحترافية المعتمدة في مجالاتها.