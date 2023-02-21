معسكر طويق يمكن الخريجين للعمل بالأمن السيبراني

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ويتكون المعسكر من مسارين أساسيين: هما المسار الدفاعي، والمسار الهجومي، ويتمثلان في التعرف على إدارة خوادم لينكس والشبكات، وتقييم الثغرات واختبار الاختراق، والاستجابة للحوادث والتحقيق الجنائي الرقمي؛ للارتقاء بمهارات المتدربين التقنية حسب المعايير العالمية؛ مما يتيح لهم الحصول على الفرص المهنية، والقدرة على العمل في أحد مجالات الأمن السيبراني. ويمتاز المعسكر بإرشاد مهني من عدد من المختصين والخبراء، وقد أتاحت التسجيل عبر الرابط: https://tuwaiq.edu.sa/bootcamp/4610a9ce-3fc6-41e6-bbc5-3c0837609323/view.
يذكر، أن أكاديمية طويق يستفيد منها أكثر من 3 آلاف مستفيد شهريا، خلال المعسكرات والبرامج التي تقيمها بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مختلف المجالات الرقمية والأمن السيبراني، والتقنيات الناشئة والبرمجة والدرونز، كما تقدم الأكاديمية كثيرا من الشهادات الاحترافية المعتمدة في مجالاتها.
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