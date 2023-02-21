تأهيل 869 موجها صحيا للحالات الطارئة في مدارس مكة

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ويهدف البرنامج إلى رفع مستويات المستهدفين في التعامل الصحيح مع الحالات الإسعافية وتأهيلهم علميا وعمليا على كيفية التعامل وإجراء الإسعافات بشكل صحيح وسليم بما يضمن سلامة الجميع.
وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة محمد الصليمي أنه تم تأهيل 869 موجها وموجهة صحية من القائمين بأعمال الصحة المدرسية في جميع مدارس مكة بمختلف مراحلها، حيث تم تقسيم المتدربين على مجموعات متعددة لضمان جودة التدريب والتحقق من التطبيق والممارسة العملية، مشيرا إلى أنه تم تدريب 18 مجموعة للبنات و15 مجموعة للبنين واستطاع خلالها المشاركون اجتياز البرنامج.
تعزيز الانضباط المدرسي
من جهة أخرى نظمت الإدارة أمس ورشة عمل بعنوان «تعزيز الانضباط المدرسي»؛ نظرا لأهميته في تعزيز القيم الإيجابية والانضباط في تجويد نواتج التعلم، وكذلك الاستفادة من التجارب المتميزة في الميدان التربوي في تحقيق الانضباط المدرسي لدى أبنائنا الطلبة في مدارس التعليم العام، وذلك بمقر مكتب التعليم جنوب مكة المكرمة (بنين- بنات).
وتهدف الورشة إلى عملية الانضباط المدرسي التي يتشارك فيها كل من المنزل والمدرسة؛ لإنجاح العملية التعليمية للاستفادة من أيام الدراسة وأسبوع الاختبارات الشفوية واستمرار الدراسة كما تهدف إلى ضرورة الاهتمام والحرص على تحقيق الانضباط المدرسي وتفعيل اليوم الدراسي ومتابعة الدروس والطلاب، وتنفيذ الإجراءات النظامية التي تحقق ذلك.
تأهيل الموجهين الصحيين:
- تأهيل 869 موجها وموجهة صحيبن.
- تقسيم المتدربين على مجموعات متعددة.
- التحقق من التطبيق والممارسة العملية.
- تدريب 18 مجموعة للبنات.
- تدريب 15 مجموعة للبنين.
- المشاركون نجحوا في اجتياز البرنامج.
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