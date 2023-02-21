تأهيل 869 موجها صحيا للحالات الطارئة في مدارس مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 869 موجها صحيا للتعامل مع الحالات الطارئة والإسعافية داخل مدارس مكة، عبر برنامج تأهيل وتدريب انتهى أمس واستهدف القائمين بأعمال الصحة المدرسية في المدارس على كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية والطارئة وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بـ 264 ساعة تدريبية في 33 مجموعة و8 ساعات لكل متدرب.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستويات المستهدفين في التعامل الصحيح مع الحالات الإسعافية وتأهيلهم علميا وعمليا على كيفية التعامل وإجراء الإسعافات بشكل صحيح وسليم بما يضمن سلامة الجميع.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة محمد الصليمي أنه تم تأهيل 869 موجها وموجهة صحية من القائمين بأعمال الصحة المدرسية في جميع مدارس مكة بمختلف مراحلها، حيث تم تقسيم المتدربين على مجموعات متعددة لضمان جودة التدريب والتحقق من التطبيق والممارسة العملية، مشيرا إلى أنه تم تدريب 18 مجموعة للبنات و15 مجموعة للبنين واستطاع خلالها المشاركون اجتياز البرنامج.

تعزيز الانضباط المدرسي

من جهة أخرى نظمت الإدارة أمس ورشة عمل بعنوان «تعزيز الانضباط المدرسي»؛ نظرا لأهميته في تعزيز القيم الإيجابية والانضباط في تجويد نواتج التعلم، وكذلك الاستفادة من التجارب المتميزة في الميدان التربوي في تحقيق الانضباط المدرسي لدى أبنائنا الطلبة في مدارس التعليم العام، وذلك بمقر مكتب التعليم جنوب مكة المكرمة (بنين- بنات).

وتهدف الورشة إلى عملية الانضباط المدرسي التي يتشارك فيها كل من المنزل والمدرسة؛ لإنجاح العملية التعليمية للاستفادة من أيام الدراسة وأسبوع الاختبارات الشفوية واستمرار الدراسة كما تهدف إلى ضرورة الاهتمام والحرص على تحقيق الانضباط المدرسي وتفعيل اليوم الدراسي ومتابعة الدروس والطلاب، وتنفيذ الإجراءات النظامية التي تحقق ذلك.

تأهيل الموجهين الصحيين:

