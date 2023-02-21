دعوات عاجلة من الأمانات للإسراع بتسوير الأراضي

شددت أمانات المناطق على ملاك الأراضي الفضاء الذين لم يستكملوا إجراءات تسوير أراضيهم، إلى المسارعة بإصدار ترخيص التسوير عبر منصة «بلدي».

وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه يتوجب على مالك الأرض الفضاء تسوير أرضه بسور لا يقل طوله عن متر، ولا يتجاوز ارتفاعه مترين، مع تنفيذ بوابة للسور تفتح من الداخل وبشكل أفقي، وأن يتم إغلاقها بشكل دائم.

وأضافت الأمانة أنّ الطرق المستهدفة من المبادرة تشمل: طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق أبوبكر الصديق، وطريق أبي ذر الغفاري، وطريق العباس بن عبادة، وطريق المطار، وطريق خالد بن الوليد، وطريق الملك فهد، وطريق السلام، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق عثمان بن عفان، وطريق الأمير عبدالمحسن، وطريق سيد الشهداء، وطريق علي بن أبي طالب، وطريق سعد بن خيثمة، وطريق سكة الحديد.

وأشادت أمانة منطقة المدينة المنورة بمستوى التفاعل الذي أبداه ملاك الأراضي الفضاء بالمدينة، وامتثالهم لمبادرة تسوير الأراضي للإسهام في تحسين المشهد الحضري للمدينة المنورة، ومعالجة تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود ملكيتها.