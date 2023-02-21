مبادرات لرفع كفاءة التعليم العام والعالي

تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية «اكسبرو»، تنفيذ مبادرات لرفع الكفاءة وتحسين الجودة في التعليم العام والعالي والتدريب وفق اختصاصات كل طرف، إضافةً إلى التعاون المشترك في تقارير ودراسات الجودة والاعتماد والتقييم والقياس الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وكذلك التعاون لتقديم الرأي الفني والمشورة بين الجهتين وفق اختصاصات كل جهة، والتعاون في أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها.

ووقعت الهيئة، أمس، مذكرة تفاهم مع «اكسبرو»، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان.

ــــــــــــــــــ مسارات التعاون

وتأتي أهمية المذكرة من تضافر الجهود لتطوير ومواءمة التوجه الإستراتيجي لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين الجودة والمخرجات، وتعظيم العائد من الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، والعمل على مبادرات مشتركة لتحقيق ذلك.

وتم العمل على تطوير الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، وإصدار وثيقة الشراكة ومذكرة التفاهم المتضمنة لمسارات التعاون المتفق عليها، وآلية حوكمة الأعمال وخطة التواصل، وذلك لمتابعة تنفيذ مسارات التعاون وإدارة مخرجات التعاون المخطط لها.

ـــــــــــــــــــــــ تنمية القدرات

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع كافة الجهات الوطنية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وقّع المذكرة من جانب «اكسبرو» نائب الرئيس التنفيذي للتمكين، الدكتور عبدالله العبدالكريم، ومن جانب «هيئة تقويم التعليم» نائب رئيس الهيئة للإستراتيجية والتطوير، الدكتور وليد الصالح، وذلك بمقر هيئة تقويم التعليم والتدريب بالرياض.