

عنيزة 1 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

أكملت محافظة عنيزة استعداداتها للاحتفال بيوم التأسيس بمجموعة من مظاهر الاحتفال بالإضافة للفعاليات المصاحبة.

وأوضح رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس بن محمد القحطاني بأن البلدية قامت بتزيين المحافظة بالإنارة الجمالية بأكثر من 1000 عامود إنارة وشجرة في مختلف الطرق والميادين، بالإضافة إلى تركيب أكثر من 500 علم و 100 لوحة احتفالية.

ولفت القحطاني إلى أن البلدية ستنفذ فعالية قافلة الخيول والسيارات الكلاسيكية بالإضافة لاستديو التأسيس وموقع مخصص للاحتفال الشعبي يضم عزفاً بالربابة كأحد الفعاليات الشعبية.

// انتهى //

22:49ت م

0250





كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / محافظة عنيزة تستعد للاحتفاء بيوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.