السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة اليابان لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها



الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، حفل سفارة اليابان لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها, وذلك بمنزل السفير بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلَّف عبدالمجيد السماري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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22:47ت م

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