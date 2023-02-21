

الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

التقى الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة المؤتمر الإسلامي السفير طارق علي بخيت مع نائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لاري ساكس، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث اليوم.

وبحث الجانبان وجهات النظر حول تعزيز شراكتهما الثنائية في إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة، المتضمنة المشاورات المشتركة والحوار الإستراتيجي، وتبادل المعلومات، والمشاركة في الاستجابة للكوارث، والتدريب والدعم التشغيلي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء التزامهما بتعزيز التعاون في مجال المساعدة الإنسانية والتمسك بالمبادئ الإنسانية.

// انتهى //

22:19ت م

0243





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية يلتقي نائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.