السعودية اليوم / الفضائيات والأقمار الصناعية تضطلع بدور كبير في صناعة الإعلام



الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

أكد نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي في عربسات عبد الهادي الحسني، أن الفضائيات والأقمار الصناعية لها دور كبير في صناعة الإعلام، حيث تعـد المنصة الوحيدة الناقلة لكل القنوات العربية، مشيراً إلى أن الشعوب تحتاج إلى مرجعية إعلامية.

وقال الحسني خلال مشاركته في جلسة حوارية اليوم ضمن المنتدى السعودي للإعلام: إن فكرة الأقمار الصناعية بدأت عام 1954 من خلال فكرة بلورها عالم بريطاني تمثلت في أن يكون هناك 3 أقمار صناعية تغطي المدار الفضائي كاملاً، ولكن تلك الفكرة لم تنفذ إلا بعد اختراع الصواريخ الباليستية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبالتالي تحولت الفكرة إلى واقع.

وأضاف أن عام شهد وضع أول قمر صناعي على المدار، ثم ظهرت القنوات التلفزيونية وانطلق القمر تحت اسم بث سات، ثم انطلقت الثورة بشكل كبير ومتسارع لكل العالم، وفي عام 1976 اجتمع وزراء عرب وقرروا إطلاق أول مشروع مشترك وناجح لكل الدول العربية وهو قمر عرب سات.

ولفت إلى أن عام 1985 انطلق أول رائد فضائي عربي وهو الأمير سلطان بن سلمان وكانت المحادثة الشهيرة له مع الملك فهد -رحمه الله-، وفي نفس الرحلة أطلق الأمير سلطان قمر عربسات (1B) الذي كان بداية الثورة التلفزيونية في العالم العربي.

وأشار إلى أن عربسات تمتلك حاليًا عدة مواقع مدارية وفي مناطق استراتيجية، لا يستطيع أحد اختراقها أو الاستحواذ عليها حتى أصبحت كيانا استراتيجيا في صناعة الإعلام الفضائي، مؤكدا أن وسائل الإعلام التقليدية ستنتهي، أما الرقمية فهي المنتشرة وهذا يعني انه لا يوجد مجال للاستغناء عن وسائل التواصل، مشيرًا إلى أن وسائل الاتصال الحديثة تمنح المعلومة للمتلقي في أي وقت ومن أي مكان بالعالم، ولكن معظم المتلقين هم أشخاص غير قادرين على التحليل وفرز المعلومات.

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21:59ت م

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