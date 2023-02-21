

المنامة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

كرم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم طبيب العيون الدكتور ساندوك رويت من جمهورية النيبال الفائز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الخامسة ( 2021 -2022 ) ، وذلك بمركز عيسى الثقافي في العاصمة المنامة.

وقال جلالة الملك حمد في كلمته بهذه المناسبة " يطيب لنا أن نلتقي بكم في ختام أعمال الدورة الخامسة لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، التي حرصنا على تخصيصها لتكريم السيرة العطرة لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه وأحسن مثواه، ولتجسد بأهدافها النبيلة نهج قيادته الحكيمة والمتفانية في حمل لواء الخير والسلام باسم البحرين، وهو من عمل طيلة حياته، على الخطى المباركة لحكام البحرين الكرام، فسجل له تاريخ بلادنا المعاصر أنصع فصول نهضته التنموية والتاريخية".

عقب ذلك، شاهد الحضور فيلما وثائقيا تناول سيرة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه.

ثم ألقى عضو لجنة التحكيم لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الخامسة الدكتور فرحان نظامي كلمة استعرض فيها الجهود التي قامت بها الجائزة لتسهيل هذه المهمة.

بعد ذلك، تم عرض فيلم وثائقي خاص بمنجزات الفائز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، طبيب العيون الدكتور ساندوك رويت من جمهورية النيبال، الذي تناول أعماله الإنسانية وانجازاته في مجال عمله.

بعدها قدم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، جائزة عيسى لخدمة الإنسانية إلى طبيب العيون الدكتور ساندوك رويت من جمهورية النيبال الفائز بالجائزة.

ثم ألقى طبيب العيون الدكتور ساندوك رويت من جمهورية النيبال الفائز بالجائزة عبر فيها عن شكره وتقديره لمملكة البحرين قيادة وشعباً، مشيراً إلى أن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تمثل القيمة الحقيقية لمملكة البحرين لإيجاد عمل إنساني مميز.

وأضاف الدكتور ساندوك أنه تعهد بإجراء نصف مليون عملية جراحية أو أكثر في السنوات الخمس المقبلة خاصة لأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الجراحة وتحملها.

// انتهى //

21:25ت م

0235





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ملك البحرين يكرم طبيب العيون الدكتور ساندوك رويت الفائز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الخامسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.