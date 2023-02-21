يوم التأسيس / أمانة تبوك تُطلق 23 فعالية ومبادرة خلال احتفالات يوم التأسيس



تبوك 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

أنهت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس الذي يُصادف الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام تحت شعار "يوم بدينا"، من خلال حزمة من البرامج والتجهيزات والفعاليات بكافة مدن ومحافظات المنطقة, وذلك اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون.

وأوضحت الأمانة أن احتفالات يوم التأسيس بالمنطقة سوف تشمل تنفيذ 23 فعالية ومبادرة تتناسب مع ذكرى يوم التأسيس، وتتمثّل في أنشطة ثقافية وعروض مسرحية، وفلكلورات شعبية، وفعاليات موسيقية وحرف يدوية، إضافة إلى أركان خاصة بالأزياء والمنسوجات

وأضافت الأمانة أن الاستعدادات شملت تهيئة الحدائق العامة والمنتزهات والميادين العامة ونشر 3500 علم وتركيب إضاءات الزينة على أعمدة الطرق بطول 15 ألف متر، ووضع 115 لوحة جمالية ومجسمات تعبيرية عن يوم التأسيس على امتدادات الطرق الرئيسة والساحات المختلفة وكذلك تخصيص 14 شاشة إعلانية إلكترونية تحمل شعار وعبارات التهنئة بيوم التأسيس.

وأشارة الأمانة إلى أنه تم وضع خطة لأعمال الصيانة والنظافة، من خلال نشر عمال النظافة والآليات، في المواقع التي ستشهد إقبالاً من الزوار على الفعاليات والأماكن العامة، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بالمنطقة, وتقديم الدعم اللوجستي لموقع احتفالات وزارة الثقافة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود أمانة منطقة تبوك لتهيئة المواقع الجاذبة للسكان والزوّار للاحتفاء بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية ، وتعبيرًا عن الارتباط الوثيق بين الماضي العريق والحاضر المزدهر للمملكة ومواطنيها.

// انتهى //

21:10ت م

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تبوك 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأنهت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس الذي يُصادف الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام تحت شعار "يوم بدينا"، من خلال حزمة من البرامج والتجهيزات والفعاليات بكافة مدن ومحافظات المنطقة, وذلك اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون.وأوضحت الأمانة أن احتفالات يوم التأسيس بالمنطقة سوف تشمل تنفيذ 23 فعالية ومبادرة تتناسب مع ذكرى يوم التأسيس، وتتمثّل في أنشطة ثقافية وعروض مسرحية، وفلكلورات شعبية، وفعاليات موسيقية وحرف يدوية، إضافة إلى أركان خاصة بالأزياء والمنسوجات السعودية وأركان للأسر المنتجة, التي تُقام على مدى ثلاثة أيام بدءًا من الغد.وأضافت الأمانة أن الاستعدادات شملت تهيئة الحدائق العامة والمنتزهات والميادين العامة ونشر 3500 علم وتركيب إضاءات الزينة على أعمدة الطرق بطول 15 ألف متر، ووضع 115 لوحة جمالية ومجسمات تعبيرية عن يوم التأسيس على امتدادات الطرق الرئيسة والساحات المختلفة وكذلك تخصيص 14 شاشة إعلانية إلكترونية تحمل شعار وعبارات التهنئة بيوم التأسيس.وأشارة الأمانة إلى أنه تم وضع خطة لأعمال الصيانة والنظافة، من خلال نشر عمال النظافة والآليات، في المواقع التي ستشهد إقبالاً من الزوار على الفعاليات والأماكن العامة، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بالمنطقة, وتقديم الدعم اللوجستي لموقع احتفالات وزارة الثقافة.وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود أمانة منطقة تبوك لتهيئة المواقع الجاذبة للسكان والزوّار للاحتفاء بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية ، وتعبيرًا عن الارتباط الوثيق بين الماضي العريق والحاضر المزدهر للمملكة ومواطنيها.// انتهى //21:10ت م0229

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