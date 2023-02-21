يوم التأسيس / سمو نائب أمير حائل يشهد استعراض الخيول لشباب منطقة حائل



حائل 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة ‏حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة في منتزه المغواة الترفيهي اليوم فعاليات "استعراض الخيول" التي ينظمها مجلس شباب المنطقة، بمشاركة 125 خيّالا ‏بمناسبة ذكرى يوم التأسيس واستذكاراً لدور الخيل في تأسيس المملكة على يد أئمة وملوك الدولة

وثمن سموه لمجلس شباب المنطقة ‏هذه الفعالية التي تعبّر عن مشاعر أبناء ‏المنطقة بمناسبة يوم التأسيس وتجسد التلاحم الوطني.‏

من جهته نوه الأمين العام للمجلس الدكتور جمال الرويضي بدعم سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ومساندتهما لفعاليات وأنشطة مجلس شباب حائل، مؤكداً أن حضور سمو النائب هو امتداد لتحفيزه للفعاليات ‏الشبابية النوعية احتفالا بيوم التأسيس، مشيداً بمشاركة الشباب في استعراض مهاراتهم وهواياتهم بهذه المناسبة الوطنية.

// انتهى//

20:53ت م

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حائل 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة ‏حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة في منتزه المغواة الترفيهي اليوم فعاليات "استعراض الخيول" التي ينظمها مجلس شباب المنطقة، بمشاركة 125 خيّالا ‏بمناسبة ذكرى يوم التأسيس واستذكاراً لدور الخيل في تأسيس المملكة على يد أئمة وملوك الدولة السعودية ، وامتداداً للمحافظة على الموروث الوطني والاهتمام برياضة الخيل، وتم استعراض الخيل وفق المسارات المحددة .وثمن سموه لمجلس شباب المنطقة ‏هذه الفعالية التي تعبّر عن مشاعر أبناء ‏المنطقة بمناسبة يوم التأسيس وتجسد التلاحم الوطني.‏من جهته نوه الأمين العام للمجلس الدكتور جمال الرويضي بدعم سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ومساندتهما لفعاليات وأنشطة مجلس شباب حائل، مؤكداً أن حضور سمو النائب هو امتداد لتحفيزه للفعاليات ‏الشبابية النوعية احتفالا بيوم التأسيس، مشيداً بمشاركة الشباب في استعراض مهاراتهم وهواياتهم بهذه المناسبة الوطنية.// انتهى//20:53ت م0227

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