

الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم، حفل تخريج ( 279 ) فردًا من مجندات دورة الفرد الأساسي الخامسة للكادر النسائي بمعهد الجوازات.

ونقل الفريق اليحيى تهنئة سمو وزير الداخلية للخريجات، مؤكدًا أهمية استشعار المسؤولية، وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن، حيث تلقت الخريجات المهارات الميدانية والعلوم الأمنية، التي تؤهلهن للعمل بكفاءة في ميادين العمل الأمني، وقدمن عرضًا عسكريًا، اشتمل على الفرضيات والمهارات العسكرية.

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20:34ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود .. مدير السعودية اليوم الجوازات يشهد تخريج (279) فردًا من مجندات دورة الفرد الأساسي الخامسة للكادر النسائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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