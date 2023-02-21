شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي الزمالك يسخر من فوز الأهلي على أسوان فى الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سخر الإعلامي خالد العندور، نجم نادي الزمالك السابق، من فوز الأهلي على أسوان الليلة، فى المباراة التى أنتهت بتفوق المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، فى واحدة من مؤجلات القلعة الحمراء.

وحرص الغندور على تهنئة أسوان بأداءه المميز فى مواجهة الليلة، على سبيل السخرية من المستوي السيئ الذي ظهر عليه تماسيح النيل فى مباراة الأهلى، مقارنة بمستوي الفريق أمام الزمالك فى مواجهة الفريقين، والذي أنتهي بتفوق زهرة الجنوب بثنائية مقابل هدف وحيد.

حيث تناولت وسائل الإعلام حينها، تصريحات فيريرا المثيرة للجدل، والذي طالب خلالها أيمن الرمادي، المدير الفني الحالي لأسوان، من خوض مواجهة الأهلي، بنفس القوة التى خاضها أمام الزمالك أيضا، الشئ الذي وعد به الأخير فى ذلك التوقيت.



الزمالك السبب فى سقوط أسوان

ويري البعض من جماهير أسوان أن الفريق يعاني من سوء الأداء، منذ رحيل نجم الوسط التونسي بلحاج، والذي أنضم للزمالك مؤخرًا فى المريكاتو الشتوي المنقضي، ومن ثم لا يجب توجيه مثل هذه الإتهامات للفريق، والذي قدم مواجهة قوية أمام الأحمر، وفقا للإمكانيات المتاحة له.



ترتيب الأهلى فى الدوري المصري

ويعتلي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بعد أن خاض الفريق 16 مباراة فقط، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الوصيف صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة، فى حين يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 32 نقطة.