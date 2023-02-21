شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن صدمة قوية قبل مواجهة نظيره نادي آر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ويلتقي مانشستر سيتي مع نظيره نادي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2022-2023.

صدمة كبرى في صفوف مانشستر سيتي قبل ملاقاة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

وكشفت العديد من التقارير الصحفية عن اقتراب غياب كل من كيفين دي بروين وجون ستونز وايمريك لابورت عن قائمة مانشستر سيتي التي ستواجه لايبزيج في دوري أبطال أوروبا غدًا.

الجدير بالذكر أن مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا ستنطلق مساء غد الأربعاء والموافق 22 فبراير ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.