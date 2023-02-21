شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال وفولاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق نادي الهلال السعودي عن موعد مباراة الفريق القادمة في دوري أبطال آسيا، بعد الفوز المثير الذي حققه على شباب الأهلي مساء أمس، ضمن مجريات البطولة.

ويقدم زعيم الكرة الآسيوية مستويات عالية أسعد بها جماهيره خلال الفترة الأخيرة، خاصة العودة من منافسات كأس العالم للأندية حاملًا الميدالية الفضية.

وأقيمت اليوم الثلاثاء، قرعة الدور الثامنة من دوري أبطال آسيا 2022، في ملعب الثمامة بدولة قطر.

قطر تستضيف ربع نهائى دوري أبطال آسيا 2022

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة الحالية الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب، بداية من ثمن النهائي حتى نصف النهائي.

وحققت 4 فرق بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في مقدمتها الهلال السعودي حامل اللقب، بالإضافة إلى مواطنه السباب، الدحيل القطري وأخيرًا فولاد خوزستان الإيراني.

تعرف على موعد مباراة الهلال وفولاد خوزستان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

ونرصد لكم في السطور التالية موعد مباراة الهلال وفولاد خوزستان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك يأتي فيما يلي..

من المقرر أن تقام مباراة ربع النهائي دوري أبطال آسيا 2022 عن منطقة الغرب مساء يوم الخميس المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

على أن تبدأ انطلاق ركلة البداية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفولاد خوزستان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

تنقل العديد من القنوات مباريات دوري أبطال آسيا 2022، وتتواجد شبكة قموات "بي إن سبورتس" ضمن أبرز هذه القنوات،كذلك قناة أبوظبي الرياضية، وSSC السعودية.