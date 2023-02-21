شكرا لقرائتكم حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة مارس 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة 64 لشهر مارس المقبل.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” ، أنه يمكن التحقق من أهلية المستفيدين من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية عبر الرابط (هنا).

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الاعتراض على الاستحقاق

وكان برنامج “حساب متابعات الخليج 365”، بدأ الثلاثاء الماضي، استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ63 (دفعة شهر فبراير 2023م).

وأوضح حساب متابعات الخليج 365، في تغريدة عبر “تويتر”، أن طلبات الاعتراض يتم استقبالها من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي “اضغط هنا“.

دعم فبراير

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع في وقت سابق، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.