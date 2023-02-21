تعليم القريات يحتفل بيوم التأسيس بباقة من الفعاليات

وفي كلمة له تحدث مدير التعليم الدكتور محمد الثبيتي عن أهمية هذا يوم التاسيس السعودي وأهميته الكبيرة لأنه اليوم الذي تأسست فيه الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي بنيت فيه أولى خطوات توحيد البلاد، في العام الهجري 1139 الذي يوافق العام الميلادي 1727.
وعبر الثبيتي خلال كلمته عن مدى سعادته بما شاهده من فعاليات متميزة وقال: لهذا اليوم أهمية تاريخية لاسيما للأجيال الصاعدة في التعرف على تاريخ السعودية ومراحل التطوير التي مرّ بها وطن عظيم يستحق بأن يفخر بمنجزات أجياله.
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