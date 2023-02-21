تعرف على فعاليات يوم التأسيس في جميع المناطق

تحتفل المملكة العربية السعودية غدا الأربعاء الموافق يوم 22 فبراير 2023 بذكرى تأسيسها، حيث يشهد يوم التأسيس عددا كبيرا من الاحتفالات والفعاليات والعروض.

وتشهد مدن المملكة بهذه المناسبة إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والشعبية التي تحلق في سماء الابداع والحب والولاء مجسدة عمق هذا التاريخ الكبير الذي خلفه لنا قادة هذه البلاد المباركة ورجالاتهم حتى الوقت الحاضر في لوحات معبرة عن فصول من الزمن مرت بها هذه البلاد في أوقات الرخاء والشدة وظلت خلالها ولله الحمد راسخة أبية محافظة على هويتها العربية الأصيلة مجددة مفهوم الوحدة الوطنية في كل مرحلة من مراحل بناء الدولة السعودية الأولى فالثانية حتى قيام المملكة العربية السعودية ظل خلالها التلاحم عنوانًا بارًزا للعلاقة المجيدة ما بين الشعب والقيادة الرشيدة.

ومع بداية يوم التأسيس ستبدأ عروض الضوء "الألعاب النارية" والرسومات اللوحات الفنية في سماء المملكة لذلك سيتمكن الجميع من أي مكان رؤية هذه الفعالية فضلاً عن عدد من العروض الجوية التي تقام بها الطائرات السعودية وتحت إشراف الفرق العسكرية، تشهد كل مدينة سعودية في هذا اليوم عدد من الفعاليات مثل مدينة الرياض ومدينة جدة.

فعاليات يوم التأسيس الرياض

تتمثل الفعاليات الخاصة بيوم التأسيس في الرياض على النحو التالي:

- الليوان: هي فعالية تتم في 14 منطقة تأخذك قبل 300 عام من الآن لرؤية الأسواق والأزياء السعودية التقليدية من خلال عدد من المسرحيات والمعارض، علمًا بأن هذه الفعالية تبدأ في تمام الساعة 4:00 مساءً حتى 11:00 مساءً.

- مسيرة استعراضية تحتفي برموز التأسيس في الدرعية.

- صهيل ملحمة غنائية مسرحية في الدرعية.

- مسرحية معلقاتنا امتداد أجداد: تستعرض هذه المسرحية تاريخ المملكة العريق من وقت تأسيسها حتى الآن علمًا بأن هذه المسرحية غنائية ليبدأ الدخول من 9:00 مساءً حتى 12:00 مساءً.

- الدخول مجانا في بوليفارد رياض سيتي وونتر وندرلاند.

احتفالات يوم التاسيس في جدة

تشهد جدة الكثير من الفعاليات والاحتفالات في يوم التأسيس السعودي من أبرزها:

- الأعلام الوطنية والشعائر التي تغمر كافة شوارع المدينة.

- الألعاب النارية وكذلك المؤثرات الصوتية.

- فعاليات خاصة ستقام في موقف باصات الفورملا.

- المعرض الفني وعدد من الندوات الثقافية.

المنطقة الشرقية

- حديقة الملك فهد "الميادين" وكورنيش "تكية"

- العرض المرئي ثلاثي الأبعاد

- احتفالات زي التأسيس في كورنيش الخبر الشمالي

- العرضة السعودية بميدان العرضة بالواجهة البحرية وشاطئ نصف القمر الصدف، وممشى جوان بصفوى في محافظة القطيف، والملعب الرياضي، والمركز الحضاري والألعاب النارية بالواجهة البحرية بالدمام والتي تستمر على مدى 4 أيام، إضافة إلى أنه سيتم توزيع أكثر من 7800 هدية تذكارية.

فعالية الليوان

تقام فعالية الليوان ستشمل اثنين من مناطق المنطقة الشمالية من يوم 22 إلى 24 فبراير، كما تشهد العديد من المناطق والمدن نفس الفعالية منها الحدود الشمالية وحائل وأبها وجازان ونجران والباحة وسكاكا وتبوك والمدينة المنورة والطائف والدمام وبريدة.

ويمكن معرفة الفعاليات الخاصة بيوم التأسيس حسب المناطق من خلال الضغط على الرابط .