نجران تنهي استعداداتها للاحتفال بيوم التأسيس

أنهت أمانة وبلديات منطقة نجران استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس الذي يصادف الثاني والعشرين من شهر فبراير كل عام تحت شعار "يوم بدينا" من خلال تزيين الشوارع والميادين وتهيئة الحدائق العامة والمنتزهات.

وشملت الاستعدادات في مدينة عرعر تركيب 2700 علم وطني وعلم بهوية يوم التأسيس و8 شاشات تلفزيونية و128 من اللوحات والتصاميم التي تحمل هوية يوم التأسيس، و12547 لوحا لأعمدة الإنارة التجميلية.