الجوف تكمل استعداداتها للاحتفال بيوم التأسيس

وكشف المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان عن اكتمال تجهيزات الأمانة وبلدياتها للاحتفال بذكرى يوم التأسيس الغالية على القلوب من خلال تهيئة الشوارع والميادين والحدائق، ورفع الأعلام والزينة المضيئة وصور القيادة الرشيدة، وتفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية في الطرق والميادين وعدد من المواقع بعبارات التهنئة ، إلى جانب عدد من الفعاليات والمبادرات المتنوعة للاحتفال بذكرى يوم التأسيس.
وأكد حرص الأمانة على الاستعداد المبكر لكافة المناسبات الوطنية وتعزيز مشاعر الانتماء والفخر بالوطن في نفوس المواطنين بهذه المناسبة.
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