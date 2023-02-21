يوم التأسيس في تبوك.. متحف لعروض الخيل وفعاليات متنوعة في الحديقة المركزية

وتسعى القطاعات الحكومية والأهلية من خلال هذه الفعاليات إلى تقديم قصة يوم التأسيس في قالبٍ إبداعي تعيد من خلاله إحياء ذكرى التأسيس وصولا إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي أسهمت في تعزيز البناء والوحدة والتطور.
وأعدت وزارة الثقافة بدورها فعاليات رئيسية على مدى ثلاثة أيام بالحديقة المركزية بمدينة تبوك تتمثّل في أنشطة ثقافية من ندوات ومحاضرات يشارك فيها عدد من المثقفين بالمنطقة، ومكتبة عامة، وشاشات عرض للأفلام الوثائقية، وعروض مسرحية، وفلكلورات شعبية لجميع مناطق المملكة، وحرف يدوية، وأركان شعبية، إضافة إلى أركان خاصة بالأزياء والمنسوجات السعودية، وورش تدريبية للحرف التراثية، والمنسوجات ، وأركان للمطاعم والمقاهي، وأجنحة خاصة بالعطارة وصانعي العطور والبخور، وفعاليات موسيقية وعزف غنائي طوال أيام المهرجان.
كما سيقيم فرع وزارة الرياضة من جهته غداً ولمدة يوم واحد متحفا لعروض الخيل والهجانة وسيارات تراثية وكلاسيكية ودوري كرة قدم وسلة لأندية المنطقة والسباحة لجميع الفئات العمرية، فيما سيقيم مركز بن عاصي للفروسية والتراث وعلى مدى ثلاثة أيام جملة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتاريخية والعروض الوطنية.
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