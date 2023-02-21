11 فعالية للاحتفاء بيوم التأسيس في الشرقية

أنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء بيوم التأسيس، من خلال حزمة من البرامج والتجهيزات والفعاليات، التي تضمنت نشر الأعلام في الطرق الرئيسية والميادين والواجهات والأماكن العامة، وكذلك الشاشات الإعلانية الإلكترونية التي تحمل شعار التأسيس، وإضاءات الزينة، والمجسمات، ووضع اللوحات الجمالية التعبيرية عن يوم التأسيس على امتدادات الطرق الرئيسية، والشوارع، والساحات المختلفة، والميادين، إضافة إلى المنشآت والمباني البلدية بالإنارة الجمالية والأضواء والزخارف الشعبية التي تجسد هذا اليوم.

وأكّدت الأمانة أنها نفذت جميع أعمال التجهيزات وفق خطة استباقية، خاصة بمناسبة يوم التأسيس، من خلال تركيب 2306 ألواح أعمدة إنارة تجميلية، و 33 شاشة تلفزيونية تحتوي على ملامح وصور وعبارات لهذا اليوم، وتركيب 13470 من الأعلام، بالطرق والميادين، و10740 لوحة إعلانية تحمل هوية يوم التأسيس، وتحاكي قصة التأسيس موزعة على طرق وشوارع حاضرة الدمام، كذلك تزيين 21 من مباني التابعة للأمانة، وكذلك تنظيم 11 فعالية في عدد من المواقع في عدد من المدن أبرزها، حديقة الملك فهد "الميادين" وكورنيش "تكية"، إضافة إلى العرض المرئي ثلاثي الأبعاد واحتفالات زي التأسيس في كورنيش الخبر الشمالي، والعرضة السعودية بميدان العرضة بالواجهة البحرية، وشاطئ نصف القمر الصدف، وممشى جوان بصفوى في محافظة القطيف، والملعب الرياضي، والمركز الحضاري والألعاب النارية بالواجهة البحرية بالدمام والتي تستمر على مدى 4 أيام، إضافة إلى أنه سيتم توزيع أكثر من 7800 هدية تذكارية.

وأضافت أنه تم وضع خطة لأعمال النظافة، من خلال نشر عمال النظافة والآليات، في المواقع التي ستشهد إقبالاً من الزوار على الفعاليات والأماكن العامة، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بالمنطقة.