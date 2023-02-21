أمانة جدة تعتمد فعالياتها ليوم التأسيس

اعتمدت أمانة محافظة جدة الفعاليات المقرر إطلاقها في إطار الاستعدادات لاحتفالات يوم التأسيس ، على مدى ثلاثة أيام في الطرق الرئيسة والميادين والمباني والبوابات وغيرها من المواقع تشمل أعلام الزينة والإضاءة، وإطلاق المسابقات والفنون الشعبية والتشكيلية، وجدارية يوم التأسيس، ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

وتطلق الأمانة خلال احتفالات يوم التأسيس 41 فعالية ومبادرة، تستمر ثلاثة أيام على الطرق الرئيسة والميادين والمباني والبوابات وعدد من المواقع، احتفاءً بيوم التأسيس الذي تنطلق فعالياته يوم غدِ تحت شعار "يوم بدينا".

وتشمل الفعاليات أعلام الزينة والإضاءة، وإطلاق المسابقات والفنون الشعبية والتشكيلية، وجدارية يوم التأسيس، ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية، إضافة إلى مسابقات للأطفال، وكذلك عروض الإضاءات والهوية مبنى الأمانة، وبوابات جدة، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي، وميادين "الكرة الأرضية والقناديل والنورس"، إلى جانب عدد من الفعاليات في حديقة الأمير ماجد.

وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس لؤي عبده، أن عروض الفنون الشعبية سيحتضنها مركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرغامة، لافتًا إلى أن الاحتفالات المصاحبة ستشمل المراكز التجارية، بجانب تفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسة لنشر التهنئة بيوم التأسيس.

كما تتمثل مبادرات يوم التأسيس التي أطلقتها الأمانة، في حفل "يوم بدينا" مركز حي النهضة، إلى جانب زراعة الشتلات في حدائق جدة، وزيارة مرضى مستشفى الملك عبدالعزيز، وتكريم ذوي الإعاقة في فندق آيسكوت، فضلًا عن مبادرة "بسطة ماركت" بمركز المعارض والمؤتمرات.