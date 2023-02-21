6 مواقع تستضيف احتفالات عنيزة بيوم التأسيس

وبين المدير التنفيذي للاحتفالات فهد الدويس، أنه تم تشكيل لجنة خاصة باحتفالية هذا العام تحت اشراف محافظ عنيزة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم بمشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن الاستعدادات بدأت منذ فترة طويلة وأن المقار في كامل جاهزيتها الآن وسيتضمن البرنامج عددا من الفقرات التي تتناسب مع مناسبة ذكرى يوم التأسيس اعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، واستذكاراً لتلك العلاقة الوثيقة والممتدة بين المواطنين والقادة منذ عهد الإمام محمد بن سعود.
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