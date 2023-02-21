أمانة الرياض تخصص 4 مواقع للاحتفاء بيوم التأسيس

وتشمل المواقع حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف، وساحة الاحتفالات البلدية بحديقة الدوح، وحديقة السويدي، ومتنزه النخيل، وذلك لمشاركة السكان مشاعر الفرح والاعتزاز بتاريخ المملكة العربية السعودية وأمجادها الخالدة.
وأوضحت الأمانة أن الفعاليات تقام من الساعة 4 مساءً إلى 12 صباحًا تشتمل على العديد من الأنشطة المصاحبة التي تضم القهوة السعودية، وعرض الراوي، وخيمة التصوير، والحرف اليدوية، والعروض التراثية، وأعمال الأسر المنتجة، إضافة إلى الرسم على الوجه، وتجربة الأزياء التراثية، ورسم الحناء للأطفال.
وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود أمانة منطقة الرياض لتهيئة المواقع الجاذبة للسكان والزوّار للاحتفاء بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية ، وتعبيرًا عن الارتباط الوثيق بين الماضي العريق والحاضر المزدهر للمملكة ومواطنيها.
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