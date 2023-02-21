وفي بيان لها، أوضحت "نزاهة" قائلة: "باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر رجب 1444 هجري، اختصاصاتها ومهماتها من خلال عمل 2194 جولة رقابية، والتحقيق مع 241 مشتبها بهم، من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، التعليم) ومن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتم توقيف 159 مواطنا ومقيما، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية أطلق سراح بعضهم بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)".
وأكدت أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، داعية إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري حماية للمال العام والحفاظ عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر نزاهة: توقيف 159 متهما بالفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.