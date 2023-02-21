نزاهة: توقيف 159 متهما بالفساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها حققت خلال شهر رجب الهجري (يناير -فبراير)، مع 241 مشتبها، وتم توقيف 159 شخصا بتهم متعلقة بالفساد.

وفي بيان لها، أوضحت "نزاهة" قائلة: "باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر رجب 1444 هجري، اختصاصاتها ومهماتها من خلال عمل 2194 جولة رقابية، والتحقيق مع 241 مشتبها بهم، من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، التعليم) ومن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتم توقيف 159 مواطنا ومقيما، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية أطلق سراح بعضهم بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)".

وأكدت أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، داعية إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري حماية للمال العام والحفاظ عليه.