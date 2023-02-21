الشورى: ما هو دور صندوق التعليم العالي الجامعي؟

ناقش مجلس الشورى تقريرا مقدما من لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1441/1442هـ ، تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من المداخلات، حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي صندوق التعليم العالي الجامعي بإيجاد الطرق الاستثمارية المناسبة لدعم مشاريع المستشفيات الجامعية، في حين أكد عضو المجلس عبدالله آل طاوي أهمية أن يفُعل الصندوق الدور الإعلامي وتوضيح الأدوار والمهام والجهود التي يقوم بها.

بدورها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب أبو طالب بدراسة تحويل الصندوق إلى بنك متخصص في خدمة احتياجات طلاب التعليم العالي، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وخلال مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى زاهر الشهري الصندوق بإيجاد الحلول الممكنة لاستكمال مشاريعه المتعثرة.

وفي سياق المداخلات على تقرير صندوق التعليم العالي الجامعي أكد عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق لتطوير التعليم العالي في المملكة، والأدوار التي يقوم بها في تنويع مصادر التمويل وتنميتها، مع أهمية استكمال إستراتيجيته الشاملة تحقيقًا لهذه الأهداف بشكلٍ أمثل.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.