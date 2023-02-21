

الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

أعلن المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في الرياض اليوم، إقامة باقة من الفعاليات والأنشطة المختلفة المصاحبة لفعاليات ذكرى يوم التأسيس، مستهدفة زوار المتحف، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 24 فبراير الجاري، لتعكس الجوانب الثقافية والتاريخية لمراحل الدولة

وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفالات ذكرى يوم التأسيس الموافقة للثاني والعشرون من شهر فبراير من كل عام، حيث تحتفي في مجملها بالتراث الثقافي المتنوع، وإبراز العمق التاريخي والثقافي للمملكة.

وتقام لمدة ثلاثة أيام في مقر المتحف الوطني، بحيث تبدأ مواعيدها يومي الأربعاء والخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الثانية وحتى العاشرة مساءً.

// انتهى //

19:35ت م

0212



الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأعلن المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في الرياض اليوم، إقامة باقة من الفعاليات والأنشطة المختلفة المصاحبة لفعاليات ذكرى يوم التأسيس، مستهدفة زوار المتحف، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 24 فبراير الجاري، لتعكس الجوانب الثقافية والتاريخية لمراحل الدولة السعودية وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفالات ذكرى يوم التأسيس الموافقة للثاني والعشرون من شهر فبراير من كل عام، حيث تحتفي في مجملها بالتراث الثقافي المتنوع، وإبراز العمق التاريخي والثقافي للمملكة.وتقام لمدة ثلاثة أيام في مقر المتحف الوطني، بحيث تبدأ مواعيدها يومي الأربعاء والخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الثانية وحتى العاشرة مساءً.// انتهى //19:35ت م0212

كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / المتحف الوطني بالرياض يحيي ذكرى يوم التأسيس بفعاليات وأنشطة متنوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.